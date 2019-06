Nagold Historischer Beschluss für den ING-Park

Geschuldet sei dies den "massiven Problemen" der Region Stuttgart, dort geeignete Industrieflächen anzubieten – und wenn, dann zu Preisen, die "mit unseren nicht zu vergleichen sind".

Die Anforderungen der Unternehmen seien freilich hoch: "Heute kaufen und in einem Jahr produzieren. So sind die Abläufe." Das sei kein Einzelfall, wie auch ein erfolgreich umgesetztes Beispiel auf dem Wolfsberg gezeigt habe.

Innerhalb von zwei Jahren, so ING-Park-Geschäftsführerin Simone Hurtz, sollen auf diesen neuen 23 Hektar großen Flächen die Erschließungsstraßen und zwei neue Grünzüge entstehen. Was die Erschließungsmaßnahme noch verteuert, ist die notwendige Verlegung von Teilen der Gäuwasserversorgung, die bislang quer durchs Gebiet verläuft und direkt an die Bundesstraße verlegt werden soll. Zudem soll noch ein Geh- und Radweg gebaut werden, der zu 50 Prozent aus Landesmitteln gefördert wird.

Zupass kommt dem Zweckverband bei diesen millionenschweren Investitionen ein historisches Zinstief. Ein "Malus", so Großmann, sei die Entwicklung der Baupreise: "Die Bauwirtschaft ist völlig überhitzt." So könnte der Zinsvorteil womöglich wieder egalisiert werden.

Nur die Baupreise ziehen mächtig an

Schon im September sollen die Arbeiten ausgeschrieben und im November vergeben werden. Die Fertigstellung ist Anfang 2022 geplant.

Jürgen Großmann schaute, nachdem dieser aus seiner Sicht "historische Beschluss" einstimmig gefasst worden war, schon wieder in die Zukunft. Wenn auch die letzten Flächen des ING-Parks erschlossen worden sind, sieht er weiteres Potenziel Richtung Süden entlang der Eisbergstraße. Hier könnten nach seinen Angaben weitere neun Hektar Industriefläche entstehen.