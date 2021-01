Nagold Hilfe rund um die Corona-Impfung

Nagold. "Nur eine hohe Zahl an Geimpften bietet Gewähr für ein baldiges Ende der Pandemie auch in unserer Region", heißt es in der Pressemitteilung. Im Fokus des Arbeitskreises stehen Senioren, die keine Möglichkeit haben oder generell nur eingeschränkt in der Lage sind, einen Impftermin zu finden. Selbst für jüngere Menschen habe sich die Vergabe des Impftermins oft als ein Problem erwiesen. Deshalb will man unterstützend wirken.

In dieser für den Staat "übergroßen Mammutaufgabe" der Impfaktion gegen Corona wollen sich die gemeinnützigen Organisationen Urschelstiftung und Stadtseniorenrat als begleitende Akteure einschalten.