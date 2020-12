Nagold Herzenswünsche werden verwirklicht

Der diesjährige Mindestwert der Geschenke belaufe sich auf etwa 3500 bis 4000 Euro, sagt Walter Kinkelin Projektbetreuer und Kümmerer der Herzenswunschaktion. Pro Geschenk spreche man von einer ungefähren Größenordung, die zwischen 50 bis 60 Euro liege. "Schon nach den Sommerferien haben unsere Berater angefangen, Wünsche zu sammeln", sagt Peter Böltz, Abteilungsleiter an der Diakonischen Bezirksstelle Calw. "Alle Berater wissen von der Aktion und sind entsprechend angehalten, Familien zu melden."

Die so in Erfahrung gebrachten Herzenswünsche werden schließlich an die Rotarier weitergeleitet, die sich an die Umsetzung und schließlich die Verpackung der besorgten Geschenke machten.

Die Rotarier-Familien bekämen so Zugang zu Lebensbereichen, die sie sonst nicht kennen, da sie weit von der eigenen Lebenssituation seien, sagt Benz-Roeder. Die bedürftigen Familien wiederum seien jedes Mal "total gerührt", da sie es nicht gewohnt seien, beschenkt zu werden und merkten: "Wir werden nicht vergessen." So kämen auch viele Dankesbriefe, beispielsweise von Max, der sich für ein Fahrrad bedankt.

Die Rotarier wollen sich regional engagieren, vor Ort Projekte initieren. Entsprechend nütze man gezielt die Kenntnisse der Diakonie, wo man sich einbringen könne, sagt Manfred Schiz, bisheriger Projektbetreuer und Kümmerer der Herzenswunschaktion.

Die verpackten Geschenke werden nun als nächstes auf die diakonischen Bezirkstellen Calw, Nagold und Neuenbürg verteilt und können dort seit Donnerstag von den Familien abgeholt werden.