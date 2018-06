Nagold Heimatverbundenheit spiegelt sich in Werken wider

"Kunst – Natur – Heimat" ist das Motto. "Dafür hat er auch gebrannt", erzählt Dorothee Müller, Fachbereichsleiterin der Volkshochschule, über den Künstler. Mit der Heimat sei er sehr verbunden gewesen. Das spiegelt sich auch in vielen seiner Werke wider.

Egon Köcher war von Beruf Tierarzt. Seine künstlerischen Fähigkeiten hat er sich autodidaktisch angeeignet. Im Lauf der Jahre experimentierte er mit vielen Stilen, wie man an den Bildern erkennen kann. Köcher wurde 1912 in Weil der Stadt geboren, seine Kindheit verbrachte er in Nagold, die Schulzeit in Stuttgart.

Nach seinem Studium der Biologie und Tiermedizin in München kehrte er in die Region zurück. Von 1945 bis 1953 praktizierte er als Tierarzt in Wildberg. Eine prägende Zeit für den Veterinär, wie Müller berichtet, denn dort habe er mit vielen Tieren gelebt. Von 1953 bis 1977 war Köcher Stadttierarzt in Nagold, wo er 1993 verstarb.

Ein Großteil seiner Werke steht der Stadt seit 2013 als Dauerleihgabe zur Verfügung. Die Urschelstiftung dürfe auf diesen Fundus zurückgreifen, so Mansfeld, um die Erinnerung an Egon Köcher wachzuhalten. Die Bürgerstiftung sei bestrebt, sich nicht nur sozial und im Bildungsbereich zu engagieren, sondern auch die Kultur in Nagold zu fördern.

Egon Köchers künstlerische Arbeiten stammen aus vielen verschiedenen Jahrzehnten, zeigen mal Tiere, mal Menschen, mal Pflanzen, mal Nagold als Motiv. Auch stiltechnisch schien Köcher gerne mal neue Wege zu beschreiten und sich auszuprobieren.

Die Wände des Bürgerzentrums zieren unter anderem Köchers realistische Zeichnungen seltener, regionaler Pflanzen. Die Darstellungen muten wissenschaftlich an und sind so detailgetreu, dass sie auf den ersten Blick fast wie getrocknete und gepresste Exemplare wirken. "Sie sind in ihrer Exaktheit wie ein Herbarium", beschreibt Ulrich Mansfeld. Außerdem finden sich hier Bilder von Nagold, in Öl sowie in Aquarell.

Düsterere Seite

In der VHS wird eine düsterere Seite des Hobbykünstlers gezeigt. Seine Bleistift- und Tuschezeichnungen werfen ein detailliertes, grauschattiertes Bild auf harte Arbeit, Missstände und Müll. Auch einige surreale, fast schon gruselige Werke sind hier zu sehen.

In Mindersbach steht ­Köchers Engagement für den Naturschutz und seine Verbindung zum dortigen Naturschutzgebiet "Mindersbacher Täle" im Fokus. Pflanzen- und Tierzeichnungen sowie Bilder von Landschaften aus der Region werden hier gezeigt. "Auf den Spuren Egon Köchers" bewegen sich Besucher der geführten Wanderungen am 10. und 17. Juni, jeweils um 15.30 Uhr, sowie am 20. Juni um 18 Uhr.