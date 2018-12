Nagold Hausärzte arbeiten häufiger im Team

Da nun die meisten Universitäten (bis auf drei) einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin eingerichtet hätten, steige allmählich ihr Stellenwert.

Praxen sollten bei den Anstellungsverträgen flexibel auf die persönliche Situation der jungen Ärzteeingehen, Teilzeitarbeit anbieten und bei der Suche nach Kinderbetreuung und Wohnung helfen.

Der Allgemeinarzt Klumpp stellte die 2012 in Baiersbronn gegründete Regiopraxis vor. Drei niedergelassene Allgemeinärzte schlossen sich zusammen, von neun Hausärzten standen damals in Baiersbronn sieben kurz vor der Rente. Sie fanden einen Investor, der ein neues Praxisgebäude erstellte, in das auch eine Apotheke, ein Orthopäde sowie eine Physiotherapie Praxis mit einzogen.

Wäckers berichtete, dass sich in Klosterreichenbach mehrere ältere Hausärzte entschlossen haben, sich zu einem Medizinischen Versorgungszentrum zusammen zu schließen, das von einem Geschäftsführer Ärzteverbunds verwaltet wird. Die Ärzte arbeiten angestellt, weitere Ärzte – auch in Teilzeit können sich anschließen.

In den Referaten und in der Diskussion wurde klar, dass sich das Berufsbild des Allgemeinarztes gewandelt hat: die zukünftigen Hausärzte streben mehrheitlich Arbeit in einem Ärzteteam an. Dies bietet Entlastung von Bürokratie und mehr Zeit für Familien.