Nagold Hat sich älteres Ehepaar vergiftet?

Ursprünglich sollten die Ergebnisse der Obduktion der beiden Leichen sowie der von der Staatsanwaltschaft angeordneten "großen toxikologischen Untersuchung" bis Mitte Mai vorliegen. Warum es jetzt wiederum zu einer Verzögerung bei der Vorlage der abschließenden Untersuchungsberichte kommt, dazu wollte die für die Pressearbeit zuständige Staatsanwältin Tatjana Grgic nicht sagen.

Keine Anhaltspunkte für Einwirkung Dritter

Grgic geht davon aus, dass nun bis frühestens Anfang Juli die auswertbaren Ergebnisse aus Obduktion und Toxikologie (Untersuchung der Leichen auf Giftrückstände aller Art) den Ermittlungsbehörden vorliegen werden. Die beiden 55-jährigen Eheleute waren Anfang April nach einer entsprechenden Vermisstenanzeige eines nahen Angehörigen des Mannes in ihrer eigenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nagolder Kernstadt tot aufgefunden worden. Anhaltspunkte für eine Einwirkung von dritter Seite hatten sich nach den damals ersten Ermittlungen nicht ergeben.