Nagold Hart und zart unter guten Freunden

Die Jahre von Theatre of Tragedy sind lange vorbei, die schmerzhafte Trennung von Leaves’ Eyes scheint überwunden, aber ihre Songs von all den Alben bleiben, aus denen sich Liv Kristine bedienen kann: von "Fake A Smile" oder "My Wilderness" über "Skintight" bis "Love Decay". Micki Richter hat seine 30 Gitarren mitgebracht, übertreibt sie ein bisschen. Sie haben dieses Jahr schon in Tel Aviv gespielt und erst vor ein paar Wochen in St. Petersburg. Nagold ist, im kleinen Rahmen, Höhepunkt und Finale.