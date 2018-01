Nagold/Haiterbach Diebe brechen in Schuppen und Scheunen ein

Nagold-Gündringen/Haiterbach - Sowohl im Nagolder Teilort Gündringen als auch in Haiterbach wurden von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen vier Feldscheunen und ein Lagerschuppen aufgebrochen. Das teilte das Polizeirevier Nagold mit. Am ehemaligen Bahnhof Gündringen drangen bisher unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr und Sonntagmorgen gegen 10 Uhr gewaltsam in einen Lagerschuppen ein.