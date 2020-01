Nagold/Haiterbach Bürgerversammlung zum KSK-Absetzgelände?

Die erste Informationsveranstaltung zu diesem Thema liegt nahezu drei Jahre zurück. Sie war im Mai 2017 in Haiterbach. Der Rest ist bekannt: In der Kuckucksstadt kam es zum Bürgerentscheid. Die Mehrheit der Bevölkerung stimmte gegen das Militärprojekt. Der Stadtverwaltung waren fortan die Hände gebunden, die Bürgerinitiative bestimmte von nun an die Schlagzeilen.