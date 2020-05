Nagold Händewaschen in Corona-Zeiten schwierig

Wanderheim hat geschlossen

Wer Glück hat und sich ein bisschen umsieht, wenn er noch ein paar Schritte Richtung Stadtpark Kleb auf die Nagold zugeht, entdeckt ein weiteres Schild: "Minigolfanlage WC – Busbahnhof WC – Wanderheim Schwarzwaldverein WC". Drei zur Auswahl! Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Da das Wanderheim schon fast in Sichtweite ist, sei es das erste Ziel. Angekommen. Zu! Ein Aushang verrät, dass die öffentlichen Toiletten von November bis einschließlich März geschlossen seien. Die nächstliegende öffentliche Toilette befinde sich an der Minigolfanlage.

Gut. So weit ist das ja nicht. Auf zur Minigolfanlage. Unglücklicherweise waren da schon welche eher da: Vandalen. So ein Schild, das uns darüber aufklärt, die WC-Anlage sei wegen Vandalismus vorübergehend geschlossen. Und den Müll haben die Vandalen auch gleich da gelassen. Was war gleich die dritte Möglichkeit? Ach ja, der Busbahnhof.

Hier sind erst einmal 50 Cent fällig. Funktioniert das? Offensichtlich, denn die Tür öffnet sich, ein Herr tritt heraus, Wasser von den Händen schüttelnd. Kein Handtuch? Sollte bei den 50 Cent inklusive sein. Grundsätzlich ist der Preis kein Problem, vorausgesetzt, man hat 50 Cent. Also verfügbar, als Münze. Nicht generell, so weit ist es mit der Armut, coronabedingt, dann doch noch nicht gekommen. Überhaupt muss die Gelegenheit, so etwas Wichtiges wie Händewaschen erledigen zu können, nicht gratis sein. Wenn es sauber ist, Seife und Handtücher vorhanden sind, darf es ruhig was kosten. Selbst ein Euro ist da nicht zu viel.

Eingeklemmter Mülleimer sorgt für etwas Licht

Okay, gewohnheitsmäßig ist jetzt das Burgcenter dran. Da gibt es eine sichere Burg, die man aufsuchen kann, wenn man sich länger in der Stadtbibliothek aufgehalten und dort womöglich einen Kaffee getrunken hat. Die Benutzung des Ortes kostet ebenfalls 50 Cent. Einwurf direkt an der Tür. Was an jenem Tage im Burgcenter fehlte: Licht. Das Licht funktionierte nicht und da der Raum keine Fenster hat, war es stockdunkel. Schwierig. Was letztlich half, war der Papierkorb, zwischen Tür und Rahmen geklemmt, so dass etwas Licht von draußen herein fiel. Jedenfalls reichte es, die Hände gründlich zu waschen.

Nun gibt es ja derzeit überall, coronabedingt, Desinfektionsmittel. Nicht schlecht was Viren betrifft. Gegen Dreck und klebrige Hände, Eis gegessen, hilft jedoch nur Waschen. Mit Wasser und Seife. So kam irgendwann die Idee, es einmal in einem der großen Geschäfte mit der Frage "Haben Sie eine Kundentoilette?" zu versuchen. In einem wahrlich nicht kleinen Drogeriemarkt erwies sich das als Fehlanzeige, es hieß man habe die Kundentoilette schließen müssen, desgleichen in einem großen Modegeschäft.

Immer gut zum Einkaufen und Händewaschen: die Waldachpassage. Fehlanzeige jedoch sogar hier, zumindest in diesen Tagen. Die Tür ist verbarrikadiert. Laut Aushang ist die Toilette vom 6. März bis zum 15. Mai (je einschließlich) wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. "Danke für Ihr Verständnis." Bitte.

Das Thema "Händewaschen" ist ja etwas profan. Schon um es aufzuwerten, muss hier jetzt ein Hölderlin-Zitat rein: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Die Gefahr ist, coronabedingt, sich durch virenverseuchte Hände was zu holen, das Rettende ein blaues Schild: "SuperWash". Gesehen auf dem Weg zum Parkplatz, ganz hinten im Weihergässle, beim Blick auf die Aral-Tankstelle. SuperWash meint natürlich die Autowaschanlage. Aber auch hier höflich nach einer Kundentoilette gefragt, erhält man einen Schlüssel. Und siehe da: eine Tiptop-Toilette. Sogar mit einem Wasserhahn, wo man den Knopf drückt und das Wasser dann ausreichend lange fließt, so dass es für einseifen und abspülen reicht. Meistens kommt bei dieser Art Hähne Wasser nur zwei Sekunden lang, so dass man mit eingeseiften Händen drückt, und drückt und wieder drückt. Kleiner Wermutstropfen: Tanken oder ein bisschen was kaufen wäre angeraten. Aber dennoch – SuperWash.