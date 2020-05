Nagold Häfele steigert Umsatz um 7,6 Prozent

Das Mutterunternehmen in Deutschland und seine fünf Produktionsgesellschaften verzeichneten im vergangenen Jahr ein Wachstum von 3,3 Prozent und sind damit etwas unter den Erwartungen geblieben. Zu dem guten Gesamtergebnis haben in erster Linie die 38 ausländischen Vertriebsgesellschaften beigetragen – sie konnten 2019 um 8,8 Prozent zulegen. "Besonders erfreulich waren dabei wieder einmal die starken Zuwächse in Asien und Osteuropa", teilt das Nagolder Unternehmen mit. Und die Internationalisierung geht weiter: Mit der Gründung der Niederlassung Häfele Adriatic im vergangenen Juli hat sich Häfele im Mittelmeerraum ein weiteres Standbein geschaffen: Häfele Adriatic ist die 38. ausländische Vertriebsgesellschaft der Gruppe und betreut die Märkte in Slowenien und Kroatien. Auch in Afrika geht es voran: Seit Februar 2019 betreut Häfele die ostafrikanischen Länder Tansania, Kenia, Uganda, Ruanda und die Seychellen aus einem eigenen Büro in Tansania. Mit dem zweiten Standbein auf dem afrikanischen Kontinent bereitet sich Häfele auf eine stärkere Präsenz in diesem aufstrebenden Markt in Ostafrika vor. Insgesamt erwirtschaftete die Unternehmensgruppe 80 Prozent ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands.