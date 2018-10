Nagold Unternehmenspreis in vier Kategorien vergeben

Carsten Kraus, der einst bei einem Rückflug von Berlin dem Nagolder OB wegen dessen "langer Beine" seinen Platz am Gang überlassen hatte – worüber man ins Gespräch eben zum Thema Innovationen kam – ist Gründer und Inhaber des Pforzheimer Unternehmens Omikron Data Quality. Krauses eigentliches Thema ist die Qualitätsoptimierung von digitalen Unternehmensdaten und Geschäftsprozessen. Aber genau dadurch setzt er Innovations-Prozesse in den Betrieben seiner Kunden in Gang – was sich wohl der Nagolder OB eben als "Impuls" auch für die weitere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in seinem Beritt wünscht. Tenor in Krauses Vortrag (der ganz un-innovativ etwas unter den Tücken seiner Powerpoint-Präsentation auf Nagold-städtischen Laptops litt): "Der Wandel wandelt sich – und zwar immer schneller." Und das vor allem IT-, sprich: Technologie-getrieben.

Wobei sich die hiesigen Unternehmen diesbezüglich schon jetzt eigentlich nicht zu verstecken brauchen. Beispiel der Freudenstädter Betrieb von Simon Hänel, die Lizergy GmbH – diesjähriger Preisträger des Unternehmenspreises der Städte Nagold und Freudenstadt in der Kategorie "Junge Unternehmen". 2013 gegründet, hat sich das Unternehmen zum Spezialisten für innovative und alternative Energieerzeugung, Smarthome und Elektrospeicher-Systeme entwickelt. Oder – als gewachsenes Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte – die Unternehmensgruppe Oest, ebenfalls aus Freudenstadt, die in der Kategorie "Unternehmensführung" als diesjähriger Preisträger aufgerufen wurde.

Die Würdigung hier erfolgte unter anderem wegen der herausragenden internen Weiterbildungsangebote ("Oest-Akademie"), die auch speziell Frauen in ihrer Karriereplanung unterstützen sollen. Der Effekt: als mittelständisches Unternehmen mit heute 250 Mitarbeitern könne sich die Oest-Gruppe in einer durch internationale oder auch Global-Player geprägten, hart umkämpften Branche mit eigenem Profil souverän behaupten. Den Preis nahm Alexander A. Klein als Vorsitzender der Geschäftsführung der Oest-Gruppe entgegen.

Wegweisend auf eine ganz eigene Weise auch die Leistungen der Firma EKS Anlagenbau, ebenfalls aus Freudenstadt, die sich in der Kategorie "Nachhaltigkeit" durchsetzen konnte. Inhaber Rainer Wirth und sein Sohn Alexander haben sich mit ihrem Team auf die Renaturierung "kritischer" Gewässer spezialisiert. Unter dem Markennamen "aquamotec" bietet die Firma kleine schwimmende Inseln an, die – betrieben allein mit Solarenergie – sauerstoffarmes Wasser am Grund von Seen und Teichen gegen sauerstoffreiches Oberflächenwasser austauschen und so neue Lebensräume für alle Bewohner eines Gewässers schaffen.

In diesem bis dahin rein "freudenstädtischen" Preisreigen hielt schließlich allein das Unternehmen "Häfele" die Nagolder Fahne bei den Preisträgern hoch, und zwar diesmal in der Kategorie "Gesellschaftliches Engagement". Gewürdigt wurde damit das bereits 2016 gestartete Ausbildungsprojekt von Häfele für Flüchtlinge, das in der Folge bundesweit in den Medien als "Leuchtturm"-Initiative für eine erfolgreiche berufliche Integration für Furore sorgte. Mittlerweile seien die ersten Auszubildenden aus diesem Projekt in ein festes, unbefristetes Angestelltenverhältnis bei Häfele übernommen worden. Wofür neue, weitere Flüchtlinge in freie Ausbildungsplätze nachgerückt seien.

Also – eigentlich alles bestens in den hiesigen Betrieben. Wobei Freudenstadts OB Julian Osswald in seinem Schlusswort – nachdem er beim für den tollen musikalischen Rahmen zuständigen Nachwuchs-Singersongwriter Joshua Schwab fürs begeisterte Auditorium als "Zuckerl" eine Zugabe herausgeholt hatte – doch ein bisschen Wermut in die allgemein gehobene Stimmung gießen musste. Denn künftig wird es den Unternehmenspreis der Städte Nagold und Freudenstadt nur noch alle zwei Jahre geben, das nächste Mal also 2020. Denn bei soviel Erfolgen, Initiativen und herausragenden Innovationen bleibe vielen Betrieben kaum Zeit, auch noch eine Bewerbung zu einem solchen Preis abzugeben.