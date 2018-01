Nagold Gymnastik für den guten Zweck

Und weil die Damen so zufrieden sind, haben sie Reingard Gascho häufig großzügige Geschenke wie einen Schlafsack oder ein Fahrrad gemacht. Doch zu Weihnachten 2001 sagte die Übungsleiterin: "Ich brauch nichts mehr." Wenige Monate zuvor war bei ihr Lymphknotenkrebs im ganzen Körper entdeckt worden. "Die Prognose war nicht gut", erzählt sie. Umso schöner sei es, dass sie so lange überlebt habe. Der Sport habe geholfen, ebenso die sozialen Bindungen. "Das ist bei so einer Krankheit sehr wichtig", meint Reingard Gascho. Zu diesen Bindungen gehört für sie mitunter die Frauengymnastikgruppe. Neben dem Training unternehmen die Teilnehmerinnen mehrmals im Jahr gemeinsame Ausflüge. Eine kleine Fahrradgruppe ist aus ihren Reihen entstanden, die jede Woche einen halben bis einen ganzen Tag eine Tour unternimmt. Über Jahre hinweg seien die Frauen auf Wochentour gegangen. "Das ist eine schöne soziale Bindung", so Gascho.

Die erste Spende zu Weihnachten 2001 ging an die José-Carreras-Leukämie-Stiftung, weil Gaschos Krebsart im weitesten Sinne zu diesem Krankheitsbereich gehöre, wie sie erklärt. Danach entschied die Gruppe, Organisationen in der Region zu unterstützen. "Da ist ja die Not auch groß", sagt Gascho. So gingen beispielsweise Gelder an die Hospizgruppe, die Lebenshilfe und das Frauenhaus Calw. Letzteres bekam am 21. Dezember seine vierte Überweisung von den sportlichen Frauen. 1000 Euro spendeten sie für die Einrichtung, die "leider nicht überflüssig wird", so Gascho. Die Spenden werden das Jahr über in der Gruppe gesammelt. "Jede Frau spendet so viel, wie sie will", berichtet Reingard Gascho.

Wenn sich die Gruppe zu einem Ausflug trifft, bezahlen die Teilnehmer kein Benzingeld: "Da sag ich immer: Tu das Geld ins Kässle", berichtet die Übungsleiterin. Wenn sich die Frauen zum Kaffee oder zum Frühstück bei einer von ihnen treffen, bekommt die Gastgeberin dafür kein Geld. Stattdessen wandern die Euros in das Spendenschwein. "Kleinvieh macht auch Mist", so Gascho, "da kommt was zusammen". Zwei der Teilnehmerinnen binden Adventskränze und verkaufen sie in der Gruppe. Bei der Jahresabschlussfeier kurz vor Weihnachten sind meist Ehemalige dabei, die nicht mehr mitturnen können. Sie spenden dann auch noch was. "Deswegen warten wir diesen Abend noch ab", erzählt Gascho. Dieses Jahr waren es exakt 1000 Euro, die zusammenkamen.