Nagold Gute Tat: Cacau bei Vesperkirche

Nagold - Für die 5. Nagolder Vesperkirche findet bereits vor deren Start in knapp zwei Wochen ein Benefizkonzert statt: Am Dienstag, 23. Januar, ab 19 Uhr in der Stadtkirche Nagold, kommt der ehemalige deutsche Nationalspieler Claudemir Barreto, bekannt als Cacau, und unterstützt die Vesperkirche mit einem Impuls zum Thema "Gemeinsam am Ball bleiben".