Nagold Gute Stimmung trotz Regenwetter

Nagold-Hochdorf. "Das Wetter hat uns beim Umzug einen Strich durch die Rechnung gemacht", erklärte Zunftmeister Sven Katz mit Blick auf die überschaubaren Zuschauerzahlen. Am Start waren gestern 50 Narrenzünfte und Guggamusik-Formationen mit knapp 2000 Hästrägern – und die sorgten trotz Regen für gute Stimmung, Schabernack und auch die eine oder andere Hexenpyramide.

Zum durchwachsenen Wetter kam noch der Umstand hinzu, dass im benachbarten Bildechingen zeitgleich ein Fasnetsumzug über die Bühne ging, ebenso in Bondorf. Trotz allem sieht man das schlechte Wetter als Ausnahme und will auch künftig beim Umzug am Sonntag bleiben. "Nachtumzüge sind kein Thema mehr, die sind für Veranstalter zu gefährlich und der Aufwand ist riesengroß."

Angeführt wurde der närrische Lindwurm jetzt von Hochdorfer Musikverein sowie Hästrägern der Hochdorfer Narrenzunft. Mit von der Partie waren ebenso die Zünfte aus Unterschwandorf, Pfrondorf und Calw – und im Anschluss an den Umzug wurde nicht nur in der Daxburg-Halle weiter gefeiert, sondern auch in der Wagenburg vor der Halle ließen es die Narren aus der Region mächtig krachen.