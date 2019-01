Nagold Gut vorbereitet

Nach einer anstrengenden Vorbereitungszeit verbunden mit zahlreichen Zusatzproben fühlen sich die Musiker nun gut auf das anstehende Konzert vorbereitet. Das abwechslungsreich gestaltete Programm deckt viele Musikrichtungen ab und spricht somit Jung und Alt an. Eröffnet wird das Konzert von der Jugendkooperation "Play together" zwischen den Musikvereinen Gündringen und Hochdorf-Schietingen. Die Jungmusiker freuen sich schon sehr, ihr Können an diesem Abend zum Besten zu geben.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten gibt es bei der Bäckerei Miller in Gündringen, im Rathaus Café in Nagold und bei den aktiven Musikern.