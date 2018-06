Die Theater AG der Grundschule Iselshausen lädt am Freitag, 15. Juni, um 16 Uhr zum Theaterstück "Vorsicht, die Lehrerin kommt!!!" in die Turnhalle Iselshausen ein. Ein ganz normaler Schulalltag der Klasse 6 mit all seinen Eigenheiten wird in diesem Stück dargestellt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Özlem Öner, die das Stück auch gemeinsam mit den Schülern einstudiert hat. Der Eintritt ist frei. Die Schüler freuen sich über viele interessierte Besucher. Foto: Öner