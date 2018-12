Nagold Grüne künftig als Zweier-Team im Rat

Nagold. "Wir bedauern den Austritt von Bernd Gorenflo aus der Fraktion. Von dieser Entscheidung wurde die Fraktion im Vorfeld nicht von ihm informiert, was ebenfalls bedauerlich ist", so der Wortlaut einer schriftlichen Erklärung des Grünen-Ortsverbandes und der Grünen-Stadträte, die die bisherige Fraktionssprecherin der Grünen im Nagolder Gemeinderat, Brigitte Loyal, am Wochenende verbreitete.

Im weiteren Verlauf der Erklärung gehen die Nagolder Grünen (eigentlich: Bündnis 90/Die Grünen) auch ausführlich auf die Gründe ein, die Gorenflo als Auslöser seiner Entscheidung im Vorfeld der Kommunalwahl im kommenden Jahr gegenüber dieser Zeitung angegeben hatte: "Die von ihm (Anmerkung: Bernd Gorenflo) angeführten, für uns lediglich der Presse zu entnehmenden Gründe, erklären diesen Schritt aus seiner Sicht." Weshalb die Grünen als einen "Versuch einer Antwort" die eigenen Positionen in den beiden wesentlichen, strittigen Sachverhalten zum geplanten Absetzgelände in Haiterbach und den Kita-Gebühren in Nagold ebenfalls öffentlich darstellen möchten.

Der Wortlaut der Erklärung dazu: "Das geplante Absetzgelände der Bundeswehr für die Streitkräfte des KSK (Anmerkung: Kommando Spezialkräfte) in Calw und die amerikanischen Verbündeten ist ein Thema, welches die Menschen in der Region bewegt und auch polarisiert. Auch für die Grünen gibt es noch Klärungsbedarf, was die Lärmbelastung der Bevölkerung, die Auswirkungen auf die Umwelt, beziehungsweise die Landwirtschaft, angeht. Hier müssen befriedigende Ergebnisse in einem konstruktiven und sachlichen Dialog erreicht werden. Zu einer Enteignung darf es, im Sinne aller Beteiligten, für dieses Projekt nicht kommen." Gorenflo hatte den bisherigen grünen Fraktions-Kollegen in seinem Statement zu seinem Fraktionsaustritt zu wenig Engagement und keine klare Positionierung gegen das geplante Absetzgelände in Haiterbach vorgeworfen.