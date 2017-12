Nagold Grüne Gurke am Christbaum

"Vom Samenkorn zum Schmuckstück" ist die bis 4. Februar im Museum Steinhaus laufende Weihnachtsausstellung betitelt. Bei der Vernissage waren die Macher begeistert über den großen Zuspruch zur Schau, die den Weg vor der Plantage bis ins Wohnzimmer beleuchtet.

Nagold. Bürgermeister Hagen Breitling zeigte sich bei der Eröffnung der Winterausstellung erfreut über die große Anzahl der Gäste, die den Weg ins Museum gefunden haben, um mitzuerleben, wie die letzte Phase eines Baumes thematisiert und zur Schau gestellt wird. Er fragte sich, ob in diesem Jahr altbewährter Schmuck vom Dachboden oder etwas Neues den ständigen Begleiter in der Weihnachtszeit ziert. Als Experte zu Bäumen, durfte er Karl-Heinz Moser von PlusBaum Samen begrüßen. Er wurde vor zwei Jahren angefragt und freute sich, dass er diese Ausstellung mit seinem Fachwissen begleiten durfte. "Dass so viele Leute sich für Weihnachtsbäume und ihre Geschichte interessieren, hätte ich nicht erwartet, ich bin geplättet", meinte er zu Beginn seiner Expertensicht auf die Ausstellung mit frisch gefällten und teils geschmückten Weihnachtsbäumen im Steinhaus sowie einer bebilderten und mit Texten versehenen Darstellung der Baumproduktion in seinem Unternehmen im Ausstellungsraum. Moser berichtete über Versuchsanbauten mit Weihnachtsbäumen, Samenimporte aus Georgien und den gewaltigen Risiken bei der Aufzucht von empfindlichen Nadelgehölzen, die acht bis zehn Jahre Pflege brauchen, um in diesen Tagen für das diesjährige Weihnachtsfest in den Verkauf zu gelangen.

Museumsmitarbeiterin Heike Roller hatte zur Vorbereitung der Ausstellung Gelegenheit, ein Jahr lang Einblick in die Weihnachtsbaum-Produktion zu erhalten. In der Ausstellung werden Nordmanntannen und Blaufichten aus der Plantage von Moser gezeigt, neben Rotfichten und Kiefer aus dem Garten von Norbert Kiefer, einem Kollegen von Herma Klar bei der Stadt Nagold.