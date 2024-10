Nagold. 136 Schüler haben an der Rolf-Benz-Schule, der Annemarie-Lindner-Schule und der Kaufmännischen Schule Nagold erfolgreich das mündliche Abitur abgeschlossen.

Nach den schriftlichen Prüfungen im April fanden an zwei Tagen Präsentationsprüfungen und mündliche Zusatzprüfungen in Fächern wie Deutsch, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Mechatronik, Religion, Ethik, Englisch, Spanisch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Naturwissenschaften und Sport statt. Da einige Prüflinge das Angebot des Seminarkurses in der Jahrgangsstufe 1 angenommen hatten, konnten sie diese Leistung anstatt der Präsentationsprüfung anrechnen lassen und so der letzten Etappe ohne weitere Anstrengungen freudig entgegensehen.

Von den teilweise hervorragenden Ergebnissen beeindruckt

Sowohl die Schulleitungen, die Kollegien der drei beruflichen Gymnasien wie auch die Prüfungsvorsitzende Studiendirektorin Reeb mit den Fremdprüfern der Anne-Frank-Schule aus Rastatt beziehungsweise Oberstudiendirektor Kibele mit den Fremdprüfern der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und Georg-Kerschenstein-Schule Mühlacker waren von den teilweise hervorragenden Ergebnissen beeindruckt. Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse, der Preise sowie der Belobigungen erfolgen in diesen Tagen. Bestanden haben:

Annemarie-Lindner-Schule – Gymnasium

Kathrin Bantle, Hanna Bayer, Anna Beckmann, Celine Blum, Dana-Sophia Braun, Lea Brendle, Lucia Bruscella, Nicole-Cezara Burca-Micu, Carolin Burkhart, Viviana Caffo Alfaro, Laurens Deuter, Chiara Di Dio, Lara Ehmann, Cedric Guido Engelmann, Felicitas Gerhardt, Antonia Gressing, Christina Alexandra Grgic, Tabea Hempelmann, Xenia Herwanger, Amy Horacek, Claudia Hoss, Damaris Kalmbach, Lena Kaltenmark, Benita Severina Kästner, Shirin Korb, Liana Krauss, Yvonne Lippok, Tamara Lutz, Eva Morlock, Leonie Münster, Lea Mutschler, Leonie Plaz, Jule Prechal, Lorina Rath, Simone Rauch, Katherina Roß, Ann-Sophie Schmidt, Melanie Stabel, Saskia Sternischer, Anna Stickel, Leonie Stickel, Aileen Stingl, Anna Stoyanova, Emely Vialkowitsch, Lara-Maria Vidakovic, Naomi Weimer, Annika Weis, Staisy Maria Witke, Anna-Maria Wolf und Seray Yilmaz.

Kaufmännische Schule – Wirtschaftsgymnasium

Michelle Albrandt, Albesa Alili, Fabian Denk, Luis Dlugos, Marcel Ekizoglu, Jan Grimm, Jan Gruchott, Lena Gutekunst, Silas Jung, Adrian Jungebloed, Gisa Ludat, Jannik Lumen, Sarah Lutz, David Plankenhorn, Joshua Rath, Hanna Luise Rolff, Ricardo Marius Schill, Deniz Tuna, Marvin Weinbender, Christopher Walz und Raphael Wiedemann.

Rolf-Benz-Schule - Technisches Gymnasium

Profil Mechatronik: Evren Arabul, Markus Braunhuber, Denis Gerzen, Jonas Gräf, Tobias Helber, Manuel Hönle, Patrick Kehrt, Sinan Kochta, Yilber Kurtali, Kevin Lentwojt, Marcel Mrosek, Max Schlecht, Heiko Schmidt, Michael Schrag, Fiona Steimle und Jan Steudinger.

Profil Gestaltungs- und Medientechnik: Ines Bäuerlein, Daniel Brak, Robin Brückner, Hilal Ciftci, Madeleine Dammer, Sven Denk, Fabian Andreas Grochulski, Tim Gutekunst, Kim-Aileen Habisreitinger, Laura Helber, Tim Jahnke, Laura Kalmbach, Anika Kirn, Luisa-Michelle Kühnle, Angelina Kußmaul, Silas Musshafen, Swenja Rathfelder, Christin Sarreira Santos, Furkan Sasmaz, Justin Schaarschmidt, Michelle Schaber, Svenja Schleh, Carolin Schmiedgen, Simon Schmoll, Kevin Schneider, Jasmin Schrednitzki, Marco Scotellaro und Freddy Straub.

Profil Technik und Management: Antonio Balceski, Tobias Binder, Uli Braun, Daniel Bugakov, Dennis Ciossek, Steve Clinton Pax, Louis Dengler, Leon Eisenbeis, Melih-Tarik Genc, Erik Hammann, Mario Heyn, Silas Hummel, Patrick Klein, Lynn Sheila Klink, Leonie Köpff, Darioush Kottke, Marius Martin, Robin Röhm, Fabian Süsser und Alan Teuscher.