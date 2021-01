Nagold Große Aufmerksamkeit für kleine Häuser

Nagold. Der mittlerweile in München lebende Marco Gack stammt ursprünglich aus Hochdorf. Gemeinsam mit Architekt Wolfgang Schleehauf planen Gack und seine Partner die Umsetzung einer Tiny-House-Siedlung im ländlichen Raum. Tiny-Häuser haben nur wenige Quadratmeter Grundfläche und damit alles Wichtige auf kleinem Raum. Dies spiegelt sich im Namen wider: "tiny" bedeutet winzig auf englisch. "Grundstückspreise und Baukosten steigen nach wie vor immens, Bauplätze werden rarer und viele Familien aber auch Alleinstehende können oder wollen sich dieses nicht mehr in dieser Höhe leisten. Gleichzeitig ziehen viele Menschen nicht erst seit der Corona-Situation in den Städten hinaus in den ländlichen Raum" argumentierte Gack in einer digitalen Sitzung der SPD-Fraktion des Nagolder Gemeinderats.