Nagold Größere Patientenzimmer in Krankenhaus

Sie platzen allesamt fast vor Stolz. Denn dieses Zimmer mit der Nummer 308 des Nagolder Kreiskrankenhauses ist etwas ganz Besonderes: ein vollfunktionsfähiges Musterpatientenzimmer. Rund 20.000 Euro hat sich der Landkreis die Muster-Sanierung und -Renovierung dieses Zimmers kosten lassen, um einmal durchzutesten, wie sich künftig der Umgang mit Patienten "nach Nagolder Art" optimieren ließe.

"Wirklich sehr schick", freut sich denn auch Nagolds OB Jürgen Großmann. "Beinahe schon die Qualität eines Hotelzimmers." Und in der Tat ist schon die Zimmertür ein Highlight, in "gekalkte Eiche"-Optik. Innen ist die Farbgestaltung noch dezent gehalten – um nicht abzulenken. Das könnte später auch noch "bunter" werden – denn Farben, zeigen Studien, tragen zum Heilungserfolg bei, so Pflegedienstleiter Dieter Schmid. Dessen persönliche "größte Errungenschaft" dieses Musterpatientenzimmers: "Der wahnsinnig viele Platz zwischen den Betten."

Es ist eine Besonderheit – und auf einmal auch ein Glücksfall – dass in Nagold die überwiegende Zahl der künftigen Patientenzimmer aus dem bisherigen Bestand heraus erstellt werden. Denn so werden aus Dreibett- auf einmal Zweibettzimmer – mit eben jenen rund 28 Quadratmeter Grundfläche. Viel Platz im Zimmer bedeutet: größtmögliche Barrierefreiheit, größtmögliche Bewegungsfreiheit für die Pflegekräfte, die gegebenenfalls auch mal mit Rollstühlen und "Heberichtern" problemlos zwischen den Betten rangieren können. Auch im Bad, das "schwellenfrei" ist und ebenfalls viel Raum für die "Mobilisierung" der Patienten besitzt.