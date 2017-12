Nagold Glasfaserkabel zerstört - Ausfall am Montag

Nagold. Noch schnell online Weihnachtsgeschenke kaufen? Bei diversen Streamingdiensten die Lieblingsserie schauen? Das alles ging Montagabend nicht – zumindest bei einem Großteil der Telekomkunden in der Region. Von Nagold bis Oberjettingen und Haiterbach war die Leitung tot. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der Nähe von Horb wurde bei einer Spülbohrung durch ein anderes Unternehmen ein Glasfaserkabel zerstört. "Das war Montagabend gegen 17 Uhr", bestätigte Michaela Weidenbrück aus der Presseabteilung des Telekommunikationsunternehmens unserer Zeitung. Bereits kurz nach dem Ausfall meldeten sich über die sozialen Netzwerke zahlreiche Nutzer, die von der Außenwelt abgeschnitten waren. Die meisten sahen rot, weil der Service der in pink gehaltenen Telekom zum Erliegen gekommen war.