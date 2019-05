Nagold Gigantisches Angebot bei "Top Job"

"Die Ausbildungs- und Studienmesse Top Job ist nicht nur wichtig für die Region, sie bietet auch die ideale Plattform, um für das umfangreiche Bildungsangebot zu werben", so Oberbürgermeister Jürgen Großmann zur Eröffnung der eintägigen Veranstaltung rund um die Nagolder Stadthalle. "Ab in die Zukunft", appellierte das Stadtoberhaupt. 91 weltweit agierende Unternehmen sowie kleinere und mittelständische Betriebe stellten ihre attraktiven Ausbildungsangebote vor. Sie boten einen Tag lang die Möglichkeit, direkt mit den Firmen, Auszubildenden und Studierenden in Kontakt zu treten und die Tür zu einer dualen Ausbildungsmöglichkeit oder einem Studium zu öffnen.

Für künftige Auszubildende und Studenten wichtig

"Das Format der Bildungsmesse hat sich inzwischen fest etabliert, nicht zuletzt auch durch die alljährliche Neuauflage", so Tobias Haußmann, Wirtschaftsförderer beim Landkreis Calw, der die Grüße von Landrat Helmut Riegger zur Messe Top Job überbrachte. Haußmann wusste auch zu berichten, dass die Nachwuchsgewinnung für Fachkräfte sich zunehmend schwieriger gestaltet. Umso wichtiger entwickelt sich der Tag rund um die Nagolder Stadthalle für künftige Auszubildende und Studenten zum Kennenlernen der attraktiven Arbeitgeber in der Region abseits des Arbeitsalltags.