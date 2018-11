Altensteig (Württ.) Gigantische Party mit den Dorfrockern

Die Brüder Markus, Philipp und Tobias Thomann aus dem 900-Seelen-Dorf Kirchaich beim bayrischen Bamberg und ihre Band, mit Freddy am Keyboard, Fips an den Drums und Jens am Bass, starteten von Anfang an voll durch. Mit ihrem Crossover aus rockigem Party-Sound und Ohrwürmern, die selbst Nichtkenner von Anfang an mitsingen, begeisterten sie ihr auf Feiern ausgelegtes Publikum – egal ob Klein oder Groß, Jung oder bereits im fortgeschrittenen Alter.