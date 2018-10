Nagold Gewerbeverein Nagold in der Natur unterwegs

Bei schönstem Herbstwetter war der Gewerbeverein Nagold auch in diesem Jahr zu einem Tagesausflug in geselliger Runde unterwegs. Wandern rund um Nagold gefällt den Mitgliedern wie man an der stattlichen Teilnehmerzahl erkennen konnte. Austausch in ganz anderem Umfeld, erzählen, diskutieren, Ideen teilen und Zeit miteinander verbringen, Natur miteinander genießen – all das kam gut an. Der GV-Tagesausflug ist zum festen Programmpunkt im Jahreslauf geworden.