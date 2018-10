Nagold "Gesellschaft hat sich von der Zukunft überraschen lassen"

Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor den Veränderungen, die die Zukunft mit sich bringt. "Abwarten und Teetrinken" wird allerdings nicht funktionieren, um dem demografischen Wandel oder der Digitalisierung gewachsen zu sein – findet zumindest Winfried Kösters. Sein Vortrag "Digitalisierung, Vielfalt und Wertewandel – die Zukunft ist nicht die Verlängerung der Vergangenheit", den der Journalist am 25. Oktober im Kubus in Nagold hält, wird sich den Herausforderungen widmen, vor denen unsere Gesellschaft steht, "weil sie sich von der Zukunft überraschen lassen hat". Vor dem Hintergrund, dass die heutige Rentner-Generation bereits seit 80 Jahren auf der Welt ist, hätte der demografische Wandel eigentlich vorhersehbar sein müssen. Das gilt auch für andere Bereiche: "Der Druckerstreik gab erste Hinweise auf die Digitalisierung, die deutlich gestiegenen Durchschnittstemperaturen Hinweise auf den Klimawandel, und doch sind wir heute alle irgendwie überrascht, dass diese Phänomene ihre Wirkungen in unserem Alltag zeigen." Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten beschreibt Kösters, dass ihn die Gegenwartsorientierung im Alltag fasziniert: "Es ist möglich, die Zukunft zu gestalten, ohne sie vorhersagen zu müssen", findet er.

Mehrere Megatrends wirken zusammen

Dafür müsse man sich jedoch vor allem darüber im Klaren sein, dass es keine "grundlegenden Fragen" der Zukunft gibt: "Es ist vielmehr so, dass gleichzeitig mehrere Megatrends zusammenwirken", so Kösters. "Der Klimawandel wird die immer älter werdende Gesellschaft zum Beispiel ganz anders fordern." Der demografische Wandel sei hingegen schon lang keine Frage mehr, sondern eine Tatsache: "Nur die Hälfte aller 1964 Geborenen kann im Arbeitsleben durch Nachgeborene ersetzt werden, der Fachkräftemangel illustriert das heute schon." Bei vielen Menschen – und auch in der Regierung – herrsche die Vorstellung, dass all diese Herausforderungen schon irgendwie "gewuppt" werden können, und nach dem Motto "Weiter so" gelebt werden kann. "Das funktioniert nicht mehr lange", prognostiziert Kösters. Erst wenn die Menschen damit beginnen, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten, könnten sie erkennen, welche Chancen auf sie warten: "Wir werden zum Beispiel viel länger und gesünder leben als frühere Generationen." In Zukunft gebe es auch viel mehr Möglichkeiten, unseren Talenten entsprechend Arbeit zu finden: "Die meisten Berufe, die es 2050 geben wird, kennen wir heute noch nicht." Deshalb werde auch jeder Mensch, unabhängig von seinen individuellen Fähigkeiten und seiner Herkunft gebraucht, die inklusive Gesellschaft müsse dafür zum Leitmotiv werden. Damit all diese Chancen genutzt werden können, müssten die Rahmenbedingungen jedoch neu definiert und Systeme, wie Rente-, Pflege- und Krankenversicherung angepasst werden. In seinem Vortrag will Kösters dazu motivieren, keine Angst vor diesen anstehenden Veränderungen zu haben, sondern Lust zu gewinnen, die Zukunft zu gestalten.