Nagold Gerüstet für die Fair-Trade-Town

Beim Entwicklungsprozess der Stadt Nagold zur Fair-Trade-Town wollte sie noch mitarbeiten. Unter ihrer Leitung hat sich der Weltladen zu einer festen Größe in Nagold entwickelt. In ihre achtjährige Amtszeit fiel der Umzug des Ladens von der Gerberstraße in die Turmstraße. Der Weltladen ist dadurch in der Stadt sichtbarer geworden.

Mit dem Verkauf von fair gehandelten Waren versucht der Weltladen die Lebensbedingungen der Menschen in den armen Regionen dieser Welt zu verbessern und zu stabilisieren. Der Laden möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Produkte ohne Kinderarbeit, mit gerechten Löhnen bei ökologischen und sozialen Standards produziert und verkauft werden können.