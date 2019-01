Nagold Gerlinde Kretschmann hilft in Vesperkirche mit

Und eine dieser Helfer(innen) ist an diesem Tag tatsächlich Kretschmann selbst. Eigentlich ohne groß Aufhebens davon machen zu wollen – weshalb sie den Nagoldern ausdrücklich verbot, ihren Besuch anzukündigen. Wer sich daher über das Polizei-Aufgebot vor und in der Stadtkirche an diesem Mittag wundert – man könnt ja glauben, es hätt’ etwas mit dem hohen Besuch zu tun. Aber mitnichten. Nagolds Revierleiter Klaus Ambruster (angetreten in voller Uniform) klärt auf, dass er und seine Kollegen heute lediglich als "Solidar-Esser" da seien – sie schmausen Käsespätzle und Salat zum reichlich doppelten Obolus mit, damit jeweils ein anderer, der darauf angewiesen ist, kostenlos an den langen Tafeln Platz nehmen kann.

Nochmal zurück zur Landesmutter. Und einer Szene beim, beziehungsweise unmittelbar vorm ersten "Impuls" für die Vesperkirchen-Mitarbeiter an diesem Tag – so etwa ’ne halbe Stunde vor dem Start der Essensausgabe, in einem Rund hinter dem Altar der Stadtkirche: Gerlinde Kretschmann sitzt inmitten anderer Frauen etwa in ihrem Alter – und alle schnattern munter durcheinander, als würden sie sich schon ewig kennen. Man muss lächeln. Und hört aus dem Stimmengewirr plötzlich den Satz der First Lady heraus: "Das ist hier wirklich schon etwas ganz Besonderes!"

In einer letzten freien Minute, bevor der große "Run" der Gäste beginnt, nutzt Kretschmann noch die Gelegenheit, Peter Ammer zur Seite zu nehmen und über die Geschichte der Nagolder Stadtkirche auszufragen. Der damit unmittelbar in seinem Element ist. Weil er Details zu jedem verbauten Stein, jeder Orgelpfeife erzählen kann. Alle Daten der Vergangenheit, alle Pläne für die Zukunft. Mit immer größer werdenden Augen lauscht die Landesmutter, ist tief beeindruckt. "Da haben Sie ja mindestens zehn Themen, über die Sie jetzt schreiben können", kommentiert sie in Richtung des Journalisten – der mit den Notizen kaum nachkommt. Ein Automat, der demnächst einmal die Finger des Organisten beim Orgelspiel in der Nagolder Stadtkirche ersetzen wird? Das konnte er gerade noch aufschreiben. Ernsthaft? "Ernsthaft!"

"Das hier ist kein Fast Food. Niemals hetzen lassen"

Doch jetzt hat Frau Kretschmann keine Zeit mehr – sie trägt ein weißes Namensschild auf ihrer gelben Schürze, was sie als Bedienung der Vesperkirche (eben an Tisch zwei) ausweist. Und an dem haben die ersten Gäste bereits Platz genommen. Kretschmann hat noch das Briefing im Ohr: "Das hier ist kein Fast Food – niemals hetzen lassen. Immer mit Ruhe. Immer mit einem freundlichen Wort. Immer mit einem Lächeln." Gerne auch mit etwas Zärtlichkeit für den Gast, die Gästin – gleich wer – eine Hand auf der Schulter oder dem Arm. Ein Berührung, die Nähe schafft. Wie es eben passt. Ohne aufdringlich zu sein. Damit die Menschen – alle Menschen – das Willkommensein hier spüren. Und da eilt die First Lady auch schon mit ihrem Tablett zwischen Essensausgabe und ihrem Tisch hin und her, als hätt’ sie nie was anderes gemacht. Und so mancher wird wohl gar nicht bemerken, wer ihn oder sie da an diesem Mittag gerade tatsächlich bedient.