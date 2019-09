Nagold Genusswanderung lässt keine Wünsche offen

"So viele Wanderer!", entfährt es dem kleinen Mädchen im Kleb. Es wird nicht das einzige Mal an diesem Tag sein, dass dieser 33-köpfige Tross, angeführt von Gerhard Maier und Hans-Jürgen Schmidt, verwunderte Blicke erntet. Diese Tour ist gleichsam der Höhepunkt im Jahresprogramm des Arbeitskreises Wirtschaft & Tourismus im Bürgerforum, die einst zur Landesgartenschau ihren Anfang nahm und seither Jahr für Jahr begeisterte Teilnehmer findet. Auch heuer war die "Genusswanderung" in kurzer Zeit ausverkauft.