Nagold Generationswechsel bei Reichert

Weil: Nagold als Standort sei "einfach eine tolle Modeeinkaufstadt" – mit einem bereits heute einzigartigen Angebot in diesen Sortimenten. Und einem exzellenten Ruf bei der Kundschaft. Das Modehaus Reichert habe sich hier mit seiner extrem hohen Beratungskompetenz der Mitarbeiter ("Wir investieren laufend in die Weiterbildung der Kollegen") und einem für die Region einzigartigem Sortiment – etwa bei "Anlass"-Mode wie Konfirmationen, Hochzeiten oder Abschlussbälle – eine große Stammkundschaft erarbeitet. Für die man nun mit dem Generationswechsel an die Gestaltung und Umsetzung neuer Service- und Angebotsideen herangehen will. Auch mit dem großen Umbau.

Bis Anfang des neuen Jahres werde der Totalausverkauf laufen. Danach werde das gesamte Geschäft zur Baustelle werden – "eine Etage nach der anderen", wie Christoph Leins erläutert. Man hoffe, während der Umbauphase auf den heute insgesamt 700 Quadratmetern Verkaufsfläche den Verkauf "einigermaßen reibungslos" weiterlaufen lassen zu können. Bis März, April soll der große Umbau abgeschlossen sein. Was sich verändern wird – da wollen sich Anna und Christoph Leins allerdings noch nicht in die Karten schauen lassen. "Die Kunden sollen neugierig bleiben", es soll eine echte Überraschung, ein wahrer "Knaller" werden. Aber es werde klar in die Richtung "mehr Erlebnis-Einkauf", vielleicht auch "Cross-Selling" (also Angebot ergänzender Warengruppen) gehen.

Eine Etage nach der anderen wird umgebaut

Gefeiert werden soll dann im nächsten Jahr gleich zwei Mal: Im Frühjahr die Neueröffnung nach dem Umbau. In Richtung Sommer dann auch offiziell den Generationswechsel in der Eigentümerfamilie. Bis dahin will Klaus Drissner als bisheriger Chef die Veränderungen im Stammhaus "aktiv mit begleiten." Was der dann 60-Jährige anschließend mit seiner neu gewonnenen Freizeit anfangen werde – da überlege er noch. "Ich bin ein neugieriger Mensch.

Da fällt mir bestimmt etwas ein." Was er nicht wolle, sei "der patriarchale Senior" zu werden: "Ich werde da sein, wenn man mich braucht. Aber ich will hier niemanden auf die Nerven gehen", sagt Drissner und lacht.