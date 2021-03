1 Mit Begeisterung bereitet Klara Scheuren die Gründung der jungen Landfrauen vor. Foto: Parage Foto: Schwarzwälder Bote

Initiative: Landfrauen im Kreis setzen sich für Jüngere ein / Startschuss am Frauentag

Mit dem internationalen Tag der Frau am 8. März fällt der Startschuss für die "Jungen Landfrauen" im Kreis Calw. Unter dem Dach des Landfrauenverbands bieten sie ein Programm, das zugeschnitten ist auf jüngere Frauen, die sich für ein Leben auf dem Land entschieden haben.

Kreis Calw. Auf den ersten Blick wirkt Klara Scheuren nun wirklich nicht wie die typische Landfrau. Die 35-Jährige ist Kunsthistorikerin und Museologin und wohnt in Stammheim. In jungen Jahren hatte Scheuren, die aus dem Raum München stammt, noch wie viele andere den Drang verspürt, das Dorfleben hinter sich zu lassen. Sie wohnte in Stuttgart, Paris und Mannheim – bis es sie in die niederländische Provinz verschlug. Zunächst habe sie gedacht: "Um Gottes Willen, was soll ich denn hier?" Um dann festzustellen, wie viele Möglichkeiten die ländliche Region bietet.

Beruflich verschlug es die 35-Jährige schließlich auf die Nordseeinsel Föhr. "Wieder das hinterste Eck", erzählt sie lachend. "Trotzdem war mir da nie langweilig." Die Kunsthistorikerin arbeitete in einem Museum und stellte schnell fest, dass selbst auf einer Insel Strukturen existieren, die sie nie erwartet hätte. Sie merkte: "Der ländliche Raum steht dem städtischen in nichts nach."

Auf Föhr kam sie in Kontakt mit einer Bloggerin, die eine Gruppe der "Jungen LandFrauen" gegründet hat. Und für Klara Scheuren stand fest: Wenn sie ihrem Mann, Oberbürgermeister Florian Kling, nach Calw folgt, dann will sie dasselbe tun. Beim Kreisverband Calw der "LandFrauen" standen die Türen für ihre Idee weit offen. Vom Dreier-Vorsitzenden-Team mit Margret Raible, Margit Kalmbach und Ingrid Rentschler "sei sie sofort großartig unterstützt worden".

Unternehmerin mit Vision

Die Vollmaringerin Raible wiederum passt ins Bild, das viele von einer typischen Landfrau haben: Sie hat vier – inzwischen erwachsene – Kinder – und die Familie betreibt eine Landwirtschaft im Nebenwerwerb. Was viele nicht sehen: Mit ihrem Hofladen und Bauerngarten wurde sie bereits vor 30 Jahren eine umtriebige Unternehmerin mit Visionen.

"Man hat noch ein anderes Bild von uns Landfrauen", sagt Raible. "Landfrau bedeutet nicht Landwirtschaft" – zumindest nicht in jedem Fall. Für Raible und Scheuren sind Landfrauen alle Frauen, die im ländlichen Raum zu Hause sind – egal wie lange schon.

Die neue Junge-Landfrauen-Gruppe will deshalb alle jüngeren Bewohnerinnen des Landkreises Kreis Calw erreichen. Es geht den Landfrauen – ob jung oder älter – in ihrer Vereinsarbeit um drei Dinge: Zum einen um Gemeinschaft und Vernetzung, zum andern um Bildungsmöglichkeiten, und darüber hinaus noch um die Interessensvertretung. Diese drei Bereiche soll auch die neue Gruppe abdecken.

Mit dem Weltfrauentag fällt der Startschuss: Die Homepage, Instagram- und Facebook-Account gehen online. Denn, auch das wird deutlich: Was Klara Scheuren anpackt, das macht sie richtig. Sie hat ein Marketingkonzept erarbeitet und ein Auftaktprogramm zusammengestellt.

Zunächst einmal gehe es ihr darum, dass sich junge Frauen aus dem Landkreis kennenlernen, um dann gemeinsam ihre Heimat zu erkunden – sei es Initiativen, die es dort gibt, oder Menschen, die etwas bewegen. "Daraus resultiert im Idealfall eine neue Wertschätzung der Region Calw", sagt Scheuren. "Das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen."

Übers Internet können sich Interessierte aus dem Landkreis ab sofort informieren und Kontakt aufnehmen. Für Anfang Mai ist dann eine Auftaktveranstaltung auf dem Theurerhof in Speßhardt geplant – wenn Corona es zulässt. Anschließend soll es dann eine Veranstaltung der jungen Landfrauen pro Monat geben. Für die Teilnahme muss frau nicht Mitglied des Vereins sein, aber darf es gerne werden. Die Mitgliedschaft kostet 20 Euro pro Jahr.

Unterstützung erhält Klara Scheuren bei der Umsetzung ihrer Idee künftig von Lena Raible aus Vollmaringen. Sie ist Beisitzerin im Kreis-Vorstand und hatte voriges Jahr bereits erste Veranstaltungen für Jüngere organisiert.

Die Begeisterung für die Aufgabe ist Calws "First Lady" anzumerken. Wenn sie über die Gründung der jungen Landfrauen spricht genauso, wie wenn es ums Leben auf dem Land geht. Nun hofft sie, dass sich viele andere junge Frauen von der Idee begeistern lassen.

nProgramm Bei den jungen Landfrauen im Landkreis Calw ist nach der Gründung unter anderem Folgendes geplant: ein Besuch des "Café Zimtschnecke" in Holzbronn, gegründet von drei Schwestern, im Mai; ein Spaziergang entlang des Barfußpfads Bieselsberg im Juni, Sternschnuppen-Schauen auf einer Anhöhe bei Bad Wildbad-Aichelberg (August). Zudem finden Ende Juni/Anfang Juli zwei Workshops zu Fotografie mit dem Smartphone und Bildbearbeitung statt. Manche Angebote richten sich ausschließlich an die Frauen, bei andern sind die Familien mit eingeladen. Die Veranstaltungen sollen die Bandbreite des Landkreises aufzeigen, Gemeinschaft erlebbar machen, aber auch ungewohnte Einblicke in Betriebe, Kulturdenkmäler oder die Natur verschaffen.

n Der VerbandDer Bundesverband der Landfrauen wurde 1948 gegründet, über den Verein sind rund 500 000 Frauen vernetzt – quer durch alle Alters- und Berufsgruppen sowie Lebenslagen. Der Kreisverband Calw besteht seit 1978 und hat etwa 180 Mitglieder.