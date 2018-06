Nagold Gemeinsames Fastenbrechen

In dieser Zeit gehe es unter anderem um Wohltätigkeit, darum, etwas zu spenden, etwas zurückzugeben, wie Kassenwart Sevket Sasmaz erklärt. Außerdem werde im Ramadan das Fastenbrechen gemeinsam begangen. In der Türkei werde vor Moscheen Essen ausgegeben, teils würden Zelte aufgebaut. Es sei ein Erlebnis für die Menschen, so Sasmaz.