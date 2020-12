Nagold Gemeinsam feiern trotz Corona

Deshalb haben sich das Teufelwerk, die Alte Seminarturnhalle und der City-Verein etwas für das diesjährige Silvester einfallen lassen. Unter dem Motto "Alle feiern mit" geht das Format "Nagold alive" am 31. Dezember ab 19.30 Uhr auf Sendung.

Was es damit auf sich hat, erklärt Citymanagerin Anna Bierig: "Die Menschen sitzen im kleinen Kreis zu Hause und feiern Silvester, und die vielen kleinen Partys werden wir übers Internet miteinander verknüpfen." Doch es soll keine aufwendig produzierte Silvestershow geben. "Mit den großen TV-Produktionen können wir eh nicht mithalten", so Wolfgang Schäfer, Vorsitzender der Alten Seminarturnhalle: "Was die Menschen interessiert, ist wenn es persönlich wird". Deshalb sind alle eingeladen mitzufeiern und ihre persönlichen Silvesterhighlights mit anderen zu teilen. Auf Facebook und über WhatsApp gibt es die Möglichkeit eigene Bilder zu teilen. Die Idee der Macher: Durch das Teilen der Bilder zu verschiedenen Themen wie Outfit, Essen, Cocktails und Dekoration entsteht eine große Silvesterparty – und "alle feiern mit". Einmal pro Stunde gibt es eine kurze Livesendung, in denen das Beste der vergangenen Stunde präsentiert und kommentiert wird. "Wir haben einige Überraschungen parat" – so die Macher unisono. Und sie sind überzeugt: Auch bei diesem anderen Silvester wird es, gänzlich Corona-konform, heiß hergehen.