Nagold Gemeinde punktet bei Start-up-Offensive

Im Rahmen der Start-up-Offensive des Landes hat die Gemeinde Ebhausen zusammen mit der Existenz- und Wirtschaftsberatungsfirma "Gründerschiff" aus Konstanz und einem örtlichen Arbeitskreis bestehend aus der Kreiswirtschaftsförderin, lokalen Unternehmen und Gemeinderäten ein Konzept entwickelt, das vor der Jury großen Anklang gefunden hat. Bürgermeister Volker Schuler hat dieses Konzept zusammen mit der Wirtschaftsbeauftragten der Gemeinde, Daniela Schweikhardt, vor einer Fachjury vorgestellt. Die Auszeichnung qualifiziert zur Teilnahme am Landesentscheid im Februar in Stuttgart. Ebhausen hat sich gegen insgesamt 82 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg in unterschiedlichen Einwohnerkategorien durchgesetzt.

Perfekte Voraussetzungen

Das Konzept beinhaltet in erster Linie Ideen und Vorschläge, was man von Seiten der Kommune ändern kann, was Gründern in Ebhausen den Start in die Selbstständigkeit erleichtert, erklärt Schweikhardt. Vorranging müssen Rahmenbedingungen für ein ungestörtes Arbeiten geschaffen werden. Dies könne beispielsweise in einer Gründerlocation der Fall sein, "einer Art Mini-Gründerzentrum", wie Schweikhardt es nennt. Ein Raum, den Gründer für wenig Geld anmieten können, um ungestört zu arbeiten. Eine einwandfreie digitale Versorgung sollte natürlich gewährleistet sein.