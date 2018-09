Bevor das Wasser in den Außenbecken des Badeparks für den Winter abgelassen wird, vergnügten sich noch fellige Vierbeiner im kühlen Nass. Freudig planschten am Sonntag große und kleine Hunde verschiedener Rassen in den Becken. Die Herrchen schmissen ihnen oft Bälle und andere Spielzeuge ins Wasser, denen die Hunde motiviert nachschwammen. Im großen Schwimmbecken sowie im Attraktions- und Kinderbecken vergnügten sich die Vierbeiner. Am Beckenrand wuselte es ebenfalls vor lauter Hunden: Sie beschnupperten, jagten sich über die Wiese, manchmal knurrten sie sich auch an. Dass Hunde gute Schwimmer sind, zeigte die Neufundländer-Gruppe aus Stuttgart. Die Hunde sind auf die Rettung von Menschen im Wasser trainiert. Foto: Fritsch