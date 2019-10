Nagold Gastronomen planen neue Silvesterparty

Lichtershow statt Feuerwerk zum Jahreswechsel

Gefeiert wird auf dem Vorstadtplatz ab 21 Uhr bis 1 Uhr. DJs spielen auf zwei Bühnen Hits aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern bis hin zu aktuellen Charts. Nagolder Gastronomen zapfen von drei Bierwägen aus, sechs Streetfood-Wagen sorgen für die nötige Kulinarik. Weil Feuerwerk in der Nagolder Innenstadt mit ihren alten Fachwerkgebäuden ohnedies untersagt ist, wird eine Lichtshow die Partybesucher mit Countdown ins neue Jahr begleiten. Beibehalten wird wie in den früheren Jahren der Shuttleverkehr, der Gäste aus den Nagolder Ortsteilen sowie aus Ebhausen, Rohrdorf, Jettingen, Mötzingen, Bondorf sowie aus Haiterbach zur Party und wieder nach Hause bringt. Das Ticket für den Shuttle ist im Eintrittspreis von fünf Euro (Erwachsene) und drei Euro (12 bis 18 Jahre) inbegriffen. Kinder unter zwölf Jahren sind frei.

Die Besucherzahl ist schon aus Platzgründen begrenzt: "Maximal 5000 können wir reinlassen", sagt Co-Organisator Frank Ockert. Wem es nach 1 Uhr immer noch zum Feiern zumute ist, kann dies in ausgesuchten Nagolder Locations bei der anschließenden Partynacht tun. Dieser Sause bis in den frühen Morgen werden sich nach den bisherigen Planungen ein halbes Dutzend Gastronomen anschließen.

Einige Rahmenbedingungen sollten Besucher der Silvesterparty beachten: Feuerwerk ist auf dem Veranstaltungsgelände wie in der ganzen Innenstadt untersagt, auch dürfen keine eigenen Getränke in den Veranstaltungsbereich mitgebracht werden. Für die Einhaltung sorgt ausreichend Security. Ausgeschenkt werden die Getränke – umweltfreundlich – nur in Glas oder Mehrwegbecher. Auch die Vorverkaufsstellen stehen schon fest: Rathauscafé, "Teufele", Weinladen, "Delice", "LaMeo", "Longwy" und Friseur Stehle in Haiterbach.