Nagold Gasgeruch auf Eisberg: Feuerwehr rückt aus

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits keine Personen mehr im Gebäude. Der Einsatzbereich wurde durch die Polizei und Feuerwehr weiträumig abgesperrt. "Aus nicht bekannten Gründen, ist aus einer Gasflasche im Kellerbereich Gas ausgetreten", so Einsatzleiter Abteilungskommandant Philipp Katz. "Unter Einsatz von Atemschutztrupps mit entsprechenden Messgeräten gingen meine Wehrleute ins Gebäude. Die Gasflaschen wurden verschlossen und ins Freie gebracht. Während des gesamten Einsatzes wurden umfangreiche Messungen durchgeführt, um eine Gefahr für die Einsatzkräfte und Mitarbeiter der Firma auszuschließen", so Katz abschließend. Alle Messungen der Feuerwehr, die in den oberen Stockwerken der Firma vorgenommen wurden, verliefen mit einem negativen Ergebnis, so dass kein Gas in diesen Gebäudeteilen nachgewiesen werden konnte.

Nach ausreichender Lüftung durch zwei Lüftungsgeräte und einer erneuten Messung im Kellerbereichs konnte das Gebäude gegen 20 Uhr den Betreibern übergeben werden. Während des Einsatzes gab es keine Verletzten.

Vor Ort in Aktion waren die Feuerwehr Nagold mit 28 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen, ein Rettungswagen mit zwei Einsatzkräften sowie das Polizeirevier Nagold mit zwei Beamten.