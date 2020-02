Nagold Für Flaschensammler zählt jeder Cent

Wie ihm geht es vielen, weiß Alexander. "Meine Konkurrenten" nennt er die anderen Flaschensammler, obwohl von Konkurrenzkampf keine Spur ist. Egal wer vorbeiläuft: Alexander grüßt und plaudert. "Alles klar bei dir?" ruft er einem Mann auf Russisch zu. "Warum warst du nicht in der Vesperkirche?", fragt er eine Frau auf Deutsch. "Hast du meine Dosen geklaut?", sagt er scherzend zu einer Bekannten. "So habe ich die Sprache gelernt", verrät er. 20 Jahre ist es jetzt her, dass er mit seiner Frau und seiner Mutter nach Deutschland gekommen ist. Als der Zweite Tschetschenienkrieg begann, fasste die deutschstämmige Familie den Entschluss wieder zurückzukehren. Von Sibirien ging es für sie nach Nagold.

Hier kennt er bereits jeden Mülleimer wie seine Westentasche. Immer mit dabei: eine Tüte, ein Handschuh, ein Vierkantschlüssel, ein Regenschirmstab und ein mit Klebeband umwickelter Schraubenzieher. Er weiß genau, mit welchem Werkzeug er welchen Mülleimer aufbekommt.

Dass das eigentlich illegal ist, weiß er auch. Trotzdem sieht er keine andere Möglichkeit, alles bezahlen zu können – auch wenn er dafür von so manchen Passanten schief angeschaut wird. "Keine Angst ich mache hier nur Kontrolle, zum besser leben", sagt er dann und wühlt fröhlich weiter in den Mülleimern. Neben den negativen Reaktionen erlebt Alexander allerdings auch viel Freundlichkeit und knüpft neue Kontakte, wahrscheinlich gerade weil er so offen auf die Leute zugeht.

"Denn das macht mir ganz viel Freude"

Trotz allem gut gelaunt zu bleiben und das Leben zu genießen – dabei hilft ihm vor allem der Glaube, verrät Alexander. "Du bist einmalig" steht auf dem Heftchen, das er den Leuten ab und zu als kleines Geschenk mitgibt. Der Inhalt: das Leben mit Gott.

Auch die Vesperkirche ist zur Zeit fester Bestandteil seines Lebens. "Das ist gemacht für so einsame Menschen wie uns", sagt er zu einer Freundin auf der Straße. Fast täglich kommt er vorbei und erfreut sich an den üppigen Mahlzeiten. Das, der Glaube und das Schwimmen sind die Dinge, die ihm das tägliche Leben ein bisschen verschönern – und natürlich das Flaschensammeln: "Denn das macht mir ganz viel Freude", sagt Alexander strahlend.

In Russland hat er viele Jahre lang in einem Stahlgussbetrieb gearbeitet, an Flaschensammeln war da nicht zu denken – bis der Krieg kam. "Es kommen immer mehr Leute nach Deutschland, vertrieben vom Krieg. Und wir wissen uns nicht anders zu helfen", sagt er mit Blick auf seine Tüte.