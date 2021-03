1 Die neue Schulsozialarbeiterin an der Wiestalschule: Tabea Wagner. Foto: Becker Foto: Schwarzwälder Bote

Porträt: Tabea Wagner über die seelischen Folgen von Corona für Schulkinder und ihre Aufgabe als neue Schulsozialarbeiterin

Sie ist für Schüler, Eltern und Lehrer da. Seit Januar ist Tabea Wagner die neue Schulsozialarbeiterin an der Wiestalschule. Über ihre Arbeit an der Grundschule, Außenstelle Kernen, ihre Philosophie, und wie sie vom ursprünglichen Berufswunsch Tierärztin abgekommen ist, hat die Mutter dreier Kinder mit unserer Zeitung gesprochen.

Nagold. "Ich bin mit offenen Armen empfangen worden", schwärmt die "noch" 39-Jährige. Ihr sei der Einstieg sehr leicht gefallen, da sie bei ihrer neuen Arbeit auf keinerlei Widerstände gestoßen sei. Am Anfang habe sie sich jedoch mittels eines Briefs an die Kinder und Eltern vorstellen müssen, da aufgrund des Lockdowns keine Schüler vor Ort gewesen waren.

Die ersten Kinder habe sie dann erst persönlich kennen gelernt, als die Notbetreuung eingesetzt habe. "Hier habe ich eine Rolle übernehmen müssen, die ich eigentlich gar nicht habe", erinnert sich Wagner. Denn die Hausaufgabenbetreuung sei eigentlich Lehrersache, erklärt sie. Und so musste eine gewisse Strenge an den Tag gelegt werden: "Ich musste die Kinder ermahnen, dran zu bleiben, jetzt keinen Quatsch zu machen, sondern am Platz zu bleiben."

Am 22. Februar habe dann der Wechselunterricht eingesetzt. "Seitdem bin ich in den Klassen mit drin und unterstütze die Lehrer während des Unterrichts und auch in den Pausen", sagt die Schulsozialarbeiterin. Im Moment liege der Schwerpunkt darauf, Aufgaben in Deutsch, Mathe und Sachkundeunterricht mit zu begleiten, oder aber gemeinsam mit den Kindern an ihren "Sprachschwierigkeiten" zu arbeiten. Dies alles geschehe in Ergänzung zur Lehrkraft: "Wenn man sich aufteilen kann, bleibt das Klassenklima ruhiger und die Dinge können schneller erledigt werden, weiß die 39-Jährige.

"Jeden Tag, jeden Vormittag" arbeitet die Schulsozialarbeiterin zur Zeit an der Außenstelle Kernen, weil der Bedarf dort größer sei als an der Hauptstelle Emmingen. Dies könne mit ihrer 50-Prozent-Stelle "gut abgedeckt werden. Die Trägerschaft für diese Stelle obliegt dem YOUZ Nagold.

Im Kernen gehe die soziale "Schere etwas mehr auseinander", so Wagner weiter. Es gebe mehr Schüler mit Migrationshintergrund als in Emmingen, wo alles noch ein "bisschen behüteter" sei. Längerfristig sei aber auch ein Einsatz in der Hauptstelle Emmingen angedacht, gerade im Hinblick auf den Charakter von Wagners Tätigkeit, denn: "Schulsozialarbeit an Grundschulen hat vor allem präventiven Charakter", erklärt die 39-Jährige. Es gehe in erster Linie um die frühe Vermittlung von sozialen Kompetenzen, also wie man miteinander umgehe, zu Toleranz komme. Es müsse geschaut werden, wo die Stärken des einzelnen Kindes lägen, ein defizitärer Blick sei hier entsprechend Fehl am Platze. "Wenn das Kind in seiner eigenen Lebenswelt gesehen wird, können auch Problemlagen frühzeitig erkannt werden", sagt die Schulsozialarbeiterin. Bei Bedarf könne dann nach Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden und weiter an einen Psycho- oder Ergotherapeuten, an einen Logopäden oder an Beratungsstellen vermittelt werden. Die Schulsozialarbeit "bietet ein vertrauensvolles und freiwilliges Beratungsangebot unter Schweigepflicht", heißt es dazu in einem Info-Flyer. In Anspruch nehmen können dies alle, die am Schulgeschehen beteiligt sind, also neben Schülern und Eltern auch Lehrkräfte, die zum Beispiel eine "anonyme kollegiale Fallberatung" brauchen.

"Wir sind eine Entlastung für die Lehrer", sagt Wagner. Der wöchentlich stattfindende Klassenrat beispielsweise sei eine Aufgabe der Schulsozialarbeit. Hier würden mit den Kindern demokratische Strukturen eingeübt, jeder habe ein Mitspracherecht und könne Anregungen einbringen, aber auch Sachen, die ihn störten. Und ab der dritten oder vierten Klasse könne man die Kinder auch schon einmal selbst den Austausch moderieren lassen.

Und wie nehmen Kinder die Krise wahr? - "Die Kinder sind die Leidtragenden an der ganzen Sache", sagt Wagner. "Sie vermissen die Schule schon, das Gemeinschaftsgefühl, das miteinander spielen, das Quatsch machen." Die ganze Unbeschwertheit gehe verloren. Dies sei ihr privater Eindruck: "Ich habe selber zwei Schulkinder".

Eigentlich wollte sie Tierärztin werden

Doch, warum hat sie sich für den Beruf entschieden? "Das witzige ist: Eigentlich wollte ich immer Tierärztin werden", beginnt die 39-Jährige. Dann habe sie nach dem Abitur allerdings ein soziales Jahr bei der GWW, der Werkstatt für behinderte Menschen in Nagold gemacht. Das habe ihr so gut gefallen, dass sie sich daraufhin für ein Studium der Sozialpädagogik in Bochum entschied.

"Meine Diplomarbeit habe ich damals über Schulsozialarbeit geschrieben", erinnert sich Wagner. Danach habe sie allerdings viel in der Kinder- und Jugendhilfe, in der beruflichen Bildung und in der Betreuung von erwachsenen Menschen gearbeitet. Vor dem Antritt ihrer neuen Stelle war die jetzige Mutter dreier Kinder dann noch ein Jahr in Elternzeit.

Das Beste an ihrem Beruf: die "vielen Facetten".