Nagold Für die elektrische Lösung begeistern

Diener engagiere sich auch für eine erstklassige Ausbildung. Rund 20 Prozent der Belegschaft sind Auszubildende – eine Topquote im Landkreis Calw. Dieses Jahr hat der Geschäftsführer, Christof Diener, in ein besonderes Azubi-Projekt investiert. Es wurde ein Bausatz für ein Elektroauto vom Schweizer Hersteller Kyburz erworben. Das Fahrzeug nennt sich eRod und ist ein puristischer, straßenzugelassener Sportwagen. Kompromisslos in punkto Technik und Fahrverhalten, bietet er leidenschaftlichen Autofahrern maximalen Fahrspaß. Genau das Richtige also für technikbegeisterte junge Leute.