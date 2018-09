Nagold Frisch gepresster Saft

In 30 Minuten 300 Kilogramm Obst

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, muss eine zeitliche Einteilung erfolgen. Deshalb sind Anmeldungen bei Dieter Laquai, Telefon 07452/2274, unter Angabe der Menge zwingend erforderlich. Anmeldungen per Mail an dieter-laquai@t-online.de sind ebenfalls möglich. Wegen Abwesenheit können Telefonate nur an den Tagen 24. bis 27. September entgegengenommen werden.

Das Natursaft-Mobil verarbeitet in 30 Minuten 300 Kilogramm Obst zu Saft. Dieser kann in mitgebrachten Behältnissen oder auch in handlichen Fünfer Bag-in-Box-Verpackungen abgefüllt werden, Hierfür wird der Saft auf 78 Grad Celsius erhitzt und luftdicht verschlossen. So kann der Saft ungeöffnet mindestens ein Jahr gelagert werden.