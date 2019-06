Nagold "Fridays for Future": Ortsgruppe ruft zur Klimaschutz-Demo auf

Jetzt wollen die Calwer den Nagoldern Schützenhilfe leisten und rufen gemeinsam mit Steffen Schnürer, einem 25-jährigen Informatikstudenten aus Ebhausen, zur ersten Fridays for Future-Demo in Nagold auf. Bei den örtlichen Schulen reagierte man auf diese Ankündigung eher reserviert. Walter Kinkelin, Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums, findet es einerseits "sehr gut", dass sich "junge Menschen engagieren und in ihre Zukunft schauen", verweist aber andererseits auf die klare Ansage aus dem Kultusministerium.

Kinkelin auf Anfrage unserer Zeitung: "Ich kann die da nicht freistellen." Aber zugleich lässt er durchblicken: "Wir werden mit pädagogischem Verantwortungsgefühl damit umgehen." Heißt: Im Zweifel soll im Einzelfall geprüft werden, ob der Schüler nur einmal wegen dieser Demo unentschuldigt fehlt oder schon mehrfach durch notorisches Schwänzen aufgefallen ist. Gegenüber den Nagolder Aktivisten wurde Kinkelin in einer Mail noch deutlicher: Aussagen, wonach bei Teilnahme an der Demo ein Schulverweis drohe, seien "nicht zutreffend. Das wäre pädagogisch unsinnig und zudem rechtswidrig."

Andreas Kuhn, Rektor an der Christiane-Herzog-Realschule Nagold, wollte sich "ad hoc" lieber nicht zu einer Stellungnahme hinreißen lassen, zumal er erst von der Zeitung von diesem Demoaufruf erfuhr. Er verwies stattdessen auf den Chefjuristen des Kultusministeriums Johannes Lambert. Der hält Schulstreiks generell für rechtswidrig.

Glaubt man den Schilderungen der jungen Aktivisten, dann reagierte auch die Nagolder Stadtverwaltung, voran deren Ordnungsamt, eher abschätzig auf die Demopläne der frischgebackenen FFF-Ortsgruppe und riet demnach, die Demo abzublasen, weil die Aktivisten doch eh völlig überfordert seien.

"Ich weiß, es geht manchen zu langsam"

Eine Beteiligung der Stadt an dieser Demo, wie sie die jungen Aktivisten ursprünglich vorgeschlagen hatten, lehnte OB Jürgen Großmann ab: "Wir demonstrieren nicht als Stadt gegen Land oder Bund", erklärte das Stadtoberhaupt auf Anfrage unserer Zeitung, "wir haben eine neutrale Rolle einzunehmen." Großmann verwies in diesem Zusammenhang auf die millionenschweren Sanierungen der Nagolder Schulen, die letztlich vor allem dem Klimaschutz dienten: "Ich weiß, es geht manchen zu langsam, aber es kostet auch horrende Summen."

Die fehlende Unterstützung der Stadt stößt den Initiatoren der Nagolder Demo freilich auf: "Warum", so fragt Steffen Schnürer, "sollen uns Politiker auf Bundesebene zuhören, wenn es nicht mal die Politiker auf lokaler Ebene tun?"

Dafür will man am kommenden Freitag, wenn sich um 11 Uhr am Nagolder Youz die zweistündige Demo durch die Stadt formieren wird, nicht nur den bundespolitischen Forderungskatalog der Bewegung, voran den Ausstieg aus dem Kohlestrom, zur Sprache bringen, sondern auch auf lokale Themen hinweisen, die auch den Nagolder Umweltverbänden unter den Nägeln brennen: voran – nach dem Tod des Amtsinhabers – die Einstellung eines Klimaschutzmanagers als 100-Prozent-Stelle und die Umsetzung des Radwegekonzeptes.

Wenn sich die Stadt hier klar positioniere, könnten die weiteren Aktionspläne der Nagolder FFF-Ortsgruppe schnell wieder in den Schubladen verschwinden: "Wenn diese Forderungen erfüllt werden, wäre schon viel gewonnen", sagt Schnürer: "Damit würden die Politiker vor Ort zeigen, das sie zuhören können und nicht nur ihr eigenes Ding machen."

