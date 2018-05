Nagold Freie Bahn für Radler zwischen Mindersbach und Wart

"Das ist ein toller Weg auf einer wunderschönen Strecke geworden", meinte auch der Altensteiger Bürgermeister Gerhard Feeß, der selbst mit dem Fahrrad zur Einweihung gekommen war.

Großer Schritt für Radwegnetz im Kreis Calw

Gleichzeitig bezeichnete er die Maßnahme als großen Schritt bei der Realisierung des Radwegenetzes im Kreis Calw. Von "einem Stück Zukunft", das hier gebaut worden sei, sprach der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Er ist überzeugt, dass man sich in Zukunft viel stärker mit dem Thema Radwege beschäftigen müsse. So werde man künftig auch die Innenstädte "entsprechend fahrradgerecht bespielen müssen", so der OB. Der Radweg zwischen Mindersbach und Wart decke aber zugleich auch touristische Aspekte ab, machte Großmann deutlich.

Wie Planer Paul Gauß erläuterte, sind rund 1500 Meter des neuen Radwegs geschottert und der Rest asphaltiert. Während der Radweg mit Baukosten von 457 000 Euro zu Buche schlug, entfielen auf die Verlegung der Leerrohre weitere 185 000 Euro.