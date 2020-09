Nagold Freibad-Saison wird wegen Corona teurer

Die Sommersaison verläuft aus finanzieller Sicht dennoch schlechter. "Bei einem Zuschuss von jährlich 900.000 Euro bei Normalbetrieb müssen wir in Corona-Zeiten voraussichtlich mit einem Zuschuss von über 1 Million Euro rechnen", so, laut Block, die Information von Bürgermeister Hagen Breitling.

Auch die Besucher des Badeparks erleben ein ungewöhnliches Freibaderlebnis. Online-Zwang beim Ticketkauf, nahezu leere Liegewiesen und Überholverbot im Schwimmbecken. Die meisten Badegäste befolgen jedoch den Corona-Regelkatalog. "Bis auf das Planschbecken, da waren Eltern immer uneinsichtig, was die zugelassene Anzahl an Kindern betraf", so Block. "Es dürfen dort nur 15 Personen auf einmal das Becken benutzen." Kein Badegast musste bisher wegen Regelverstößen nach Hause geschickt werden.

Bei gutem Wetter bis 20. September geöffnet

Um lange Warteschlangen zu verhindern und die Badegäste möglichst kontaktlos hereinzulassen, müssen die Tickets vorab im Internet auf der Webseite des Badeparks gekauft werden und auf einem Smartphone oder ausgedruckt mitgebracht werden. Auf den sozialen Medien gab es von einigen Nutzern Kritik an diesem System.

Letztlich habe das Prozedere aber gut funktioniert und werde von den meisten Gästen positiv angenommen, nach anfänglicher Skepsis auch von älteren Personen, wie Block berichtet: "Die meisten älteren Badegäste konnten sich auf das neue System einlassen und waren glücklich, dass sie den Badepark besuchen konnten."

Wie lange der Badepark noch geöffnet bleibt steht derzeit noch nicht fest. Bei gutem Wetter soll die Freibadsaison noch bis zum 20. September gehen.