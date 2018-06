An der 59. Landesfotomeisterschaft beteiligten sich 162 Teilnehmer mit 1063 Werken, bestehend aus 945 Einzelbildern und 118 Serien. Von den eingereichten Bildern erzielten 306 Werke eine Annahme, 30 Werke eine Urkunde und zehn Werke eine Medaille. Vom Fotoclub Nagold waren erfolgreich: Wolfgang Brinken: Urkunde mit dem Bild "Traffic", eine Annahme mit dem Bild "Rio Negro"; Erwin Berner: zwei Annahmen mit den Bildern: "Sunflower" und "Wheel"; Gottfried Kalmbach: zwei Annahmen mit den Bildern "Tulpe" und "Gottesanbeterin"; Iskender Ersoy: eine Annahme mit dem Bild "Ausgang". Der Nagolder Fotoclub erreichte in der Gesamtwertung in Baden-Württemberg den siebten Platz. Fotos: Fotoclub