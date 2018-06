Nagold Forschungsexpedition auf dem Bodensee

Fachkundiger Biologe

Schüler des Nagolder Jugendforschungszentrums durften an Bord des einzigartigen Forschungs- und Medienschiffes "Aldebaran" auf dem Bodensee gehen. An Bord der 14 Meter langen gelben "Aldebaran" war ein fachkundiger Biologe, der dem Team einen Überblick über die spannenden Expeditionen der vergangenen Jahre gab. Mit modernsten und hochauflösenden Videokameras konnte das JFZ-Team zusammen mit dem Wissenschaftler die faszinierende biologische Vielfalt auf dem Boden des Sees erleben und mit einem Bodengreifer Proben an Bord holen, um dann die Mikrolebewesen darin zu erforschen.