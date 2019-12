Nagold Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Nach Polizeiangaben brach das Feuer am zweiten Weihnachtsfeiertag kurz vor drei Uhr nachts in einem Haus in der Eisenbahnstraße aus. Brandursache war ein Defekt in einem Verteilerkasten. Eine Ausweitung der Flammen konnte durch die Feuerwehr Nagold verhindert werden, sodass lediglich das Badezimmer samt Einrichtung beschädigt wurde.