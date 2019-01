Nagold (sf). Nein, da hat niemand vergessen, den Stecker zu ziehen: Die festliche Beleuchtung in der Innenstadt und auf der Burgruine ist auch nach Weihnachten gewollt. Auf Anfrage erinnerte Oberbürgermeister Jürgen Großmann im Technischen Ausschuss daran, dass es sich um eine bewusste Entscheidung des Gemeinderats gehandelt hatte. Im inzwischen dritten Jahr bleibt die Beleuchtung bis zu Mariä Lichtmess erhalten. Das "Fest zur Darstellung des Herrn" markierte früher den Endpunkt der Weihnachtszeit, die Entscheidung der Stadt ist also historisch begründet. In diesem Jahr fällt das christliche Fest auf einen Samstag, 2. Februar. Die Beleuchtung wird am darauf folgenden Montag entfernt.