Nagold Ferien in Wien, London und Nagold

Anna Bierig, City-Managerin Nagold:

"Meinen großen Urlaub hatte ich dieses Jahr schon im Mai. Da war ich in Italien am Meer." Während der Sommerferien gehe es für ein Wochenende ins Allgäu. "Da ich aber wirklich noch ein paar Tage frei habe, werde ich die hauptsächlich mit Radfahren und im Freibad verbringen."

Dekan Ralf Albrecht, Nagold:

"Den ersten Teil der Sommerferien habe ich noch gearbeitet. Im zweiten Teil sind wir als Familie im Urlaub unterwegs", erzählt Dekan Albrecht. Das Arbeiten im Sommer findet er überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil: "Das ist eine sehr schöne Zeit. Man kann viel aufarbeiten, was übers Jahr liegen geblieben ist und auch die langfristigeren Projekte angehen." Außerdem hat Albrecht in den ersten Ferienwochen auch Urlaubsvertretungen für Kollegen übernommen: "Das sind dann meistens Bestattungen." Seit dem 20. August ist aber Urlaub angesagt. "Wir fahren als Familie nach Großbritannien", verrät er. "Da freue ich mich besonders auf London. Das ist eine spannende Stadt." Außerdem gehe es aufs Land, die britischen Schlösser und den englischen Rasen bewundern.

Dorothee Müller, Leiterin Jugendkunstschule Nagold:

"Gerade geht es noch rund an der Jugendkunstschule", berichtet Dorothee Müller. Unter anderem mit den Ferienwerkstätten in Haiterbach und in Wildberg, sowie einem Ferientag für den Kinderschutzbund sind sie und ihre Mitarbeiter im Sommer gut beschäftigt. Anschließend verabschiedet sich aber auch Dorothee Müller in den Urlaub: "Für mich gehts nach Italien." Erst in die Nähe von Venedig. "Da war ich schon drei Mal und treffe mich mit einer befreundeten Familie", so Müller. Anschließend geht es an den Gardasee. Worauf sie sich bei ihrem Italienurlaub besonders freut? "Aufs italienische Essen."

Eva-Magdalena Ammer, Bezirkskantorin, Nagold:

"Wir sind gerade zwischen zwei Reisen. Gestern sind wir heimgekommen, morgen geht es direkt weiter", so Eva-Magdalena Ammer. Sie und ihr Mann Peter sind gerade am Packen. "Zuerst waren wir auf Konzertreise mit der Kantorei. Das machen wir jedes Jahr." Diesmal ging es für Kultur und Konzerte nach Augsburg. Im Anschluss daran ging es für die Ammers weiter auf das Kloster Roggenburg: "Da haben wir zehn Tage lang für 76 Kinder und Erwachsene eine Sing- und Musizierfreizeit geleitet." Nach einem Tag Verschnaufspause ging es dann für die Familie in den privaten Urlaub: "Erst nach England, dann an den Bodensee", verrät Eva-Magdalena Ammer bevor sie sich wieder ihrem Koffer widmet.

